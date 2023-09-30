Увольнение Маляр: СМИ узнали, кто может занять ее должность в Минобороны

Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.
Новым заместителем министра обороны, который будет отвечать за информационную политику вместо Ганны Маляр, может стать заместитель командующего ОСУВ "Хортица" по стратегическим коммуникациям и представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военных органах.
"Его кандидатура действительно рассматривается", – говорится в сообщении.
Также, по словам собеседника, на этот пост рассматривают кандидатуру спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука.
Источники уточнили, что вопрос кандидатуры все еще решается и финального решения пока нет.
Напомним, 18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. С должностей уволены Ганна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Шевченко Андрей, Дейнега Виталий и Ващенко Константин.
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