Увольнение Маляр: СМИ узнали, кто может занять ее должность в Минобороны

Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.

Новым заместителем министра обороны, который будет отвечать за информационную политику вместо Ганны Маляр, может стать заместитель командующего ОСУВ "Хортица" по стратегическим коммуникациям и представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военных органах.

"Его кандидатура действительно рассматривается", – говорится в сообщении.

Также, по словам собеседника, на этот пост рассматривают кандидатуру спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука.

Источники уточнили, что вопрос кандидатуры все еще решается и финального решения пока нет.

Напомним, 18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. С должностей уволены Ганна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Шевченко Андрей, Дейнега Виталий и Ващенко Константин.

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