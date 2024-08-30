Увольнение Олещука: генерал Маломуж указал на важный нюанс

Обычно нужно около недели-полтора, чтобы определить все технические причины крушения самолета.

Бывший глава Службы внешней разведки (2005-2010), генерал армии Украины Николай Маломуж считает увольнение командующего Воздушными силами Николая Олещука поспешным решением, поскольку до сих пор нет даже предварительных выводов о причине крушения F-16.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Киев24".

“Увольнение чрезвычайно поспешно, потому что на данный момент проводится комиссионное расследование и даже предварительных выводов еще не было. Как правило, для этого нужно хотя бы около недели-полторы, чтобы определить все технические причины. Возможно, [была] ошибка пилота, возможно – ошибка в организации обороны или наведение систем противовоздушной обороны. Занимаясь следствием, мы выдвигаем много версий. И эти версии должны быть подкреплены экспертизами и другими объективными данными", — сказал генерал.

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По его словам, не стоило спешить, особенно в сложный период войны, когда нужно организовывать систему защиты неба и нанесение ударов, уже имея опыт слаженной работы и Воздушных сил, и систем противовоздушной обороны, и наземных сил.

“Я прямо скажу: если опытный командующий, имеющий соответственно высокие результаты за 2,5 года войны, я думаю, не нужно спешить его увольнять. Здесь нужно разобраться”, — подчеркнул Маломуж.

Напомним, в пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Накануне стало известно, что воздушные силы Украины потеряли истребитель F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа, в воздушном бою погиб один из самых опытных украинских пилотов.

Стало известно имя нового командующего Воздушных сил!

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