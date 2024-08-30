Увольнение Олещука: какую роль сыграл комментарий Безуглой о катастрофе F-16 – эксперт

На момент заявления народной депутатки уже могли быть определенные догадки, что состоится отставка командующего Воздушными силами.

Критика народной депутатом Марьяной Безуглой командования Воздушных сил из-за катастрофы F-16 и увольнение Николая Олещука с должности командующего этим видом вооруженных сил, вероятно, было простым совпадением.

Такое мнение высказала политолог Олеся Яхно в эфире телеканала "Киев24".

"Я не связываю комментарий Марьяны Безуглой с отставкой [Николая Олещука], я думаю это просто совпало во времени", — сказала она.

Эксперт предположила, что к тому времени уже могли быть определенные догадки, что произойдет увольнение, ведь уже стало известно, что во время массированной воздушной атаки со стороны РФ был потерян истребитель F-16.

“Это непосредственно сфера, за которую отвечал уволенный руководитель этого направления. Я предполагаю, что эта отставка произошла точно не из-за комментария Марьяны Безуглой, а из-за определенных выводов, которые были сделаны через наши действия, связанные с небом [т.е. воздушной атакой РФ], и с происходящим в небе. Была одна из версий, озвученная в публичных источниках, что самолет могла сбить по ошибке наша система ПВО”, — отметила Олеся Яхно.

Напомним, накануне стало известно, что воздушные силы Украины потеряли истребитель F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа, в воздушном бою погиб один из самых опытных украинских пилотов.

Народная депутат Марьяна Безугла назвала причиной крушения самолета несогласованность подразделений Воздушных сил, которая привела к его сбитию собственной ПВО.

В ответ Николай Олещук назвал народную депутатку Марьяну Безуглу "инструментом для дискредитации высшего военного руководства" страны и "ньюзмейкером вражеской пропаганды", отметив, что ей еще придется извиняться перед армией, причем в суде.

В пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Олещук уволен! Зеленский решил заменить командующего Воздушных Сил ВСУ

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