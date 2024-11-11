Освобождение по-российски: показали украинские города, которые армия РФ стерла с лица земли (фото)

Мрак, смерть и боль — единственные ассоциации, возникающие при просмотре этих фотографий.

Бахмут, Волчанск, Лисичанск. Когда-то здесь была жизнь, но Россия превратила его в руины.

Кадры обнародовала инициатива UNITED24.

Инфраструктура этих городов полностью разрушена — все превращено в пепел. Так выглядит освобождение по-русски.

Українські міста, зруйновані окупантами (9 фото)

Напомним, ситуация вокруг города Курахово в Донецкой области продолжает ухудшаться. Россияне активно пытаются выйти на логистические пути сил обороны Украины.

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