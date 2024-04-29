Увольнение работников за коллаборационизм: в Раде объяснили механизм нового закона

Верховная Рада приняла закон №7731, согласно которому основанием для увольнения работника может служить то, что он не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированных территориях.

Как пояснил член Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко, увольнение рабочих за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов.

Так, принятый закон №7731 дает дополнительные основания работодателю на предприятиях критической инфраструктуры увольнять рабочих за коллаборационизм. Сейчас у Кабинета Министров есть три месяца для того, чтобы разработать детальные правила.

"В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия, особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры. В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, что могут нанести вред предприятию или стране", — отметил нардеп

Тарасенко добавил, что разработанные правительством детальные правила обязательно будут соглашаться с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.

"Мы предусмотрели, что увольнение коллаборантов может происходить исключительно с согласия профсоюзов. Очень важно, что в этом вопросе нам нужно искать баланс между государственными интересами и обеспечением прав человека", — подчеркнул он.

Законопроектом также предлагается обязательное введение правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для государства и объектах критической инфраструктуры.

Эти правила будут предусматривать предоставление работниками информации об имеющихся у них связях с физическими лицами на территории России или временно оккупированной территории Украины, а также обязательства работников не разглашать информацию с ограниченным доступом.

Напомним, эксперт назвал, сколько оккупантов сейчас воюют в Украине.

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