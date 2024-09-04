Увольнение Верещук и Коваля провалили "слуги народа": Зеленский посетит заседание фракции

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании фракции "Слуга народа" после провала голосований в Верховной Раде в среду, 4 сентября, об увольнении министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук и главы Фонда госимущества Виталия Коваля. Заседание "слуг" должно состояться уже сегодня вечером.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

По данным одного из источников, визит президента к своим однопартийцам будет посвящен именно кадровым изменениям в правительстве, ведь к рассмотрению заявлений Верещук и Коваля Рада планирует вернуться в ближайшее время. К тому же, сегодня парламентарии отложили рассмотрение заявления об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам собеседника журналистов в "Слуге народа", увольнение Верещук и Коваля провалили именно депутаты провластной фракции, но причины для этого были кардинально разными.

"В частности, увольнение Коваля, по словам источника, саботировала условная "группа Павлюка" в СН, которая не хочет его дальнейшего назначения главой Минагрополитики. Что касается Верещук, то она не была довольна своим смещением с должности вице-премьера и сообщила об этом депутатам. В результате лояльная к ней группа "слуг" не поддержала ее увольнение", – говорится в материале.

Напомним, сегодня в Верховной Раде проголосовали за увольнение нескольких министров. Нардеп Ярослав Железняк рассказал, кто потерял свои должности, а кто остается работать.

Читайте также: