Освобождения Волчанского агрегатного завода: в ОТУ "Харьков" объяснили его значение

Украинские военные совместными усилиями из ГУР уволили Волчанский агрегатный завод, который сейчас находится под контролем Сил обороны Украины. Объект имеет важное значение, ведь его оккупация сковывала действия ВСУ.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев 24 Канала.

По его словам, теперь украинские защитники могут продвигаться вперед для освобождения территорий в этом направлении. Украинские военные улучшат логистику и обеспечение подразделений.

"Каждый освобожденный метр украинской территории важен. На Волчанском агрегатном заводе находилось подразделение российских войск, но они не могли совершать штурмы или наступательные операции с него. Оккупанты были ограничены в своих тактических действиях, ведь завод был заблокирован Силами обороны Украины", — сказал Саранцев.

Он добавил, что логистика врага была нарушена.

"Оккупанты использовали только беспилотники, которые могли поднимать определенные грузы для поставки воды, медикаментов, продовольственных товаров и частично боеприпасов. Оккупация завода сковывала действия украинских военных, не давала возможности им свободно перемещаться, проводить определенные мероприятия по логистике и обеспечению наших подразделений, которые прошли вперед" ", – объяснил Саранцев.

Напомним, украинские защитники показали эффектный удар по позициям армии РФ на территории Волчанского агрегатного завода.

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