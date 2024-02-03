Увольнение Залужного: генерал назвал, какой фактор может подтолкнуть Банковую к финальному решению

По мнению Кривоноса, одним из факторов, который все же приведет к замене главкома ВСУ, может стать ухудшение ситуации на одном из участков фронта.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос прокомментировал, действительно ли главком Вооруженных сил Валерий Залужный может отправиться в отставку.

Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Во-первых, подтверждаю, что ваши источники стопроцентно правы (имеется в виду публикации в западных СМИ о недавнем разговоре Зеленского и Залужного, – ред.), имея свою информацию и общаясь также по ситуации, которая была в понедельник – сто процентов. Во-вторых, он очень хочет его уволить и они практически готовы", – рассуждает Кривонос.

Генерал запаса предполагает, что одним из факторов, который все же приведет к замене главкома ВСУ, может стать ухудшение ситуации на одном из участков фронта.

"Что именно и пытаются подать Залужному в первую очередь в определенных моментах не только неудачное наступление летом – и непосредственно сложившаяся сложная ситуация на Купянском, на Лиманском, на Бахмутском, на Авдеевском направлениях, на юге Украины", — сказал он .

По мнению Кривоноса, таким поводом может стать ситуация, когда ВСУ могут потерять Авдеевку.

"Зеленский представляет информацию достаточно однобоко и во всем делает виновными военных и непосредственно делает виновным Залужного. Военные умеют воевать и достаточно хорошо умеют, но война – это не способность только воинов воевать, война – это способность государства обеспечить собственным ресурсом деятельность Вооруженных сил", – подытожил Сергей Кривонос.

Ранее по Сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы должны уволить с должности главнокомандующего ВСУ. Впрочем, впоследствии эту информацию опровергли в Офисе президента.

По информации The Washington Post, Валерий Залужный на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал о проблемах, которые унаследует вероятный преемник главкома в случае его увольнения.

Также на днях Залужный обнародовал свою вторую статью. ТСН.ua приводит главные тезисы статьи главкома.

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