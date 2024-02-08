Увольнение Залужного и назначение Сырского: на сайте президента появились соответствующие указы

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы об увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и назначении на эту должность генерал-полковника Александра Сырского.

Сначала на сайте президента появился указ №59/2024 об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", — говорится в тексте указа.

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И сразу же после этого появился указ №60/2024 о назначении Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

"Назначить Сырского Александра Станиславовича Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины" — говорится в указе.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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