Увольнение Залужного "по состоянию здоровья": Муженко рассказал, как отреагировали в армии

У большинства офицеров и генералов такое увольнение из рядов ВСУ вызвало удивление и даже осуждение.

Увольнение бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с военной службы "по состоянию здоровья" через ВЛК вызвало неоднозначную реакцию у профессионального военного сообщества.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" бывший главком ВСУ генерал Виктор Муженко.

По его словам, оценки такому шагу каждый давал разные.

"Видимо, те генералы, которые тоже увольнялись "по состоянию здоровья", его [Валерия Залужного] и поддерживали... Это был единственный выход уволиться во время правового режима военного положения, во время войны", — отметил он.

Также читайте Безуглая снова наехала на Залужного: что на этот раз придумала скандальная нардепка

Однако у большинства офицеров и генералов, утверждает Муженко, такое увольнение из рядов ВСУ вызвало удивление и даже осуждение.

“Думаю, основная реакция была – это осуждение таких действий. По крайней мере, увольнявшиеся до этого ранее генералы и офицеры, которые проходили еще службу, были очень удивлены таким шагом”, - сказал он.

Напомним, 8 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья. Ранее Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По его словам, Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы.

Читайте также: