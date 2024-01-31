"Увольнение" Залужного: в ОПУ намекнули на претензии к главкому ВСУ

По мнению Подоляка, для того что ситуация на фронте не находилась в стагнации еще несколько лет, президент хочет понимать, какие именно тактические действия планирует совершать армия.

Президент Украины Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий несет полную ответственность за происходящее на войне и должен ставить вопрос, как определенные тактические действия будут менять ситуацию на фронте.

Так прокомментировал дискуссию относительно отношений Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, этот вопрос не следует политизировать.

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"Это вертикаль Верховного главнокомандующего. Я вообще не понимаю, в чем здесь дискуссия "уволит-не уволит" и так далее. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, назначающий менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров (не избранных)... есть главнокомандующий [ВСУ]... Главное, что хочет президент (насколько я понимаю сегодня), он хочет понимать, а что с этой войной дальше... какие тактические действия, как будут меняться события на фронте, какие соответствующие инструменты. И это же хотят видеть наши партнеры. Президент может такие вопросы ставить? Безусловно. Нужно, чтобы их ставили", — считает спикер Офиса президента.

По мнению Подоляка, для того что ситуация на фронте не находилась в стагнации еще несколько лет, президент хочет понимать, какие именно тактические действия планирует совершать армия.

"Сегодня одни тактические действия, завтра другие тактические действия, которые улучшают наши позиции. Потому что если мы постоянно одно и то же будем видеть на линии фронта — это будет и психологически влиять на страну, и психологически влиять на наших партнеров", — отметил советник председателя ОП.

Михаил Подоляк утверждает, что для него выглядят странными разговоры о том, будет ли отставка Залужного или нет.

"Президент, как Верховный главнокомандующий, должен нести полную ответственность за происходящее и на линии фронта, и в войне в целом, и для этого он имеет право принимать любые решения", — подытожил он.

Напомним, ранее издание The Washington Post написало, почему Владимир Зеленский якобы решил уволить Валерия Залужного.

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