Увольненик Витренко из "Нафтогаза": ОАСК остановил предписание НАПК

Судебное заседание назначено на 29 июня.

Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

"17 июня до суда поступило заявление об обеспечении иска от премьер-министра Дениса Шмыгаля о приостановлении действия предписания, который был вынесен ему НАПК. Суд постановил остановить действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по делу", — говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

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В суде отметили, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.

Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с извещением сторон.

Напомним, что в юридическом департаменте "Нафтогаза" уверяют, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое выявило нарушения закона при назначении Юрия Витренко главой государственной компании, является необоснованным.

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