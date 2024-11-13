Увольнения из армии тех, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести: ВР рекомендовали законопроект

Совету рекомендуют принять законопроект о праве военнослужащих на увольнение со службы в связи с гибелью неполнородных брата или сестры.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности единогласно поддержал законопроект №11531 о предоставлении права на увольнение с военной службы лицам, чьи несовершеннородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко в своем Telegram и Ирина Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Сегодня на заседании комитета национальной безопасности, обороны и разведки были рассмотрены законопроекты, которые будут вынесены для принятия решений на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады. Комитет поддержал за основу и в целом законопроект №11531 – о возможности увольнения с военной службы родных погибших неполнородных братьев и сестер", – сказала Ирина Фриз.

Гончаренко отметил, что ранее Рада приняла законопроект об отсрочке от мобилизации этой категории мужчин. В новом доработанном законопроекте говорится о полном освобождении от мобилизации и военной службы для действующих военных, что, по его словам, является справедливым шагом для родственников погибших.

Напомним, 21 августа Верховная Рада поддержала законопроект № 11391, предусматривающий предоставление отсрочки от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники, в том числе и несовершеннородные брат или сестра, погибли или пропали без вести, участвуя в боевых действиях во время действия военного положения.

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