Увольнения в Министерстве обороны: Данилов сообщил, когда назначат заместителей Умерова

Данилов не видит в увольнениях в Минобороны "какой-то катастрофы".

В Министерстве обороны Украины состоятся назначение сразу заместителей главы ведомства сразу после прибытия Рустема Умерова из загранкомандировки.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

В настоящее время делами министерства занимается первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк. Он на месте и отвечает за все происходящее в ведомстве.

"Это естественно: когда есть смена руководства, то меняются заместители. Насколько мне известно, все они без исключения написали заявления об увольнении. Сегодня Кабинет министров эти заявления рассмотрел... Я думаю, что в ближайшее время, сразу после возвращения министра из загранкомандировки, будут назначены или переназначены заместители министра", — добавил Данилов.

Сам Данилов не видит в увольнениях в Минобороны "какой-то катастрофы".

Напомним, 18 сентября, Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства, в том числе и Анну Маляр. В то же время речь идет и о том, что увольнение с должностей является только формальностью. Всех планируют переназначить на новые должности. О каких именно кадровых изменениях идет речь — пока неизвестно.

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