Увольнял Змеиный и делал "бавовну" в РФ: что известно про и.о главу СБУ Хмару

Владимир Зеленский и Евгений Хмара / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ.

Соответствующий указ в понедельник, 5 января, был опубликован на сайте президента. ТСН.ua собрал все, что известно о новом, хотя и временном руководителе Службы безопасности.

Фото Милитарный

Что известно о Евгении Хмаре

Поскольку Евгений Хмара — опытный спецназ, много информации в открытом доступе о нем нет.

Известно, что с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций «А» СБУ.

24 августа 2023 года Евгений получил звание бригадного генерала. В 2024 году Хмара получил звание генерал-майора. 25 августа 2025 г. президент Зеленский назначил офицера руководителем Центра специальных операций «А» СБУ.

Генерал-майор Евгений Хмара отмечен рядом ведомственных и государственных наград. Он — полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого (І-ІІІ степень), а также награжден орденом «За мужество» ІІІ степени и отличием Президента Украины «Крест боевых заслуг».

В каких операциях принимал участие Евгений Хмара

В начале полномасштабной войны генерал-майор Евгений Хмара защищал столицу и участвовал в освобождении Киевщины, далее воевал в Донецкой области.

Среди спецопераций, в которых принимал участие Евгений Хмара с подчиненными, в частности, это освобождение острова Змеиный в июне 2022 года.

«Освобождение Змеиного — одна из знаковых побед над врагом. Не только военная, но и экономическая и психологическая. Это позволило разблокировать Черное море. Для бойцов ЦСО „А“ СБУ было честью участвовать в этой спецоперации и достойно реализовать ее», — рассказывал Хмара в 2023 году в одном из своих редких интервью.

В интервью "Милитарному" он упоминал об успешных операциях, в том числе ударе по составу ГРАУ минобороны РФ в Торопце 18 сентября 2024 года.

«Когда это все полетело, все сработало, все люди вернулись живыми, еще не ложатся спать и получается первая информация „имеем детонацию“, и такие: ну все, ну теперь можно отдыхать. Знаете, такие вещи вдохновляют», — рассказывал генерал.

© СБУ

Что известно о Центре спецопераций «А», который возглавлял Хмара

«Центр спецопераций „А“ СБУ стабильно входит в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы противника с помощью беспилотников. В общей сложности на счету ЦСО „А“ — „отминусированной“ вражеской техники более чем на 5,5 миллиарда долларов США: танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБы и другое оборудование. И это — без учета ущерба вследствие спецоперации СБУ „Паутина“, в которой операторы дронов ЦСО „А“ принимали непосредственное участие и эффективно уничтожали вражескую технику», — рассказывали о Центре спецопераций «А» в самой спецслужбе.

По состоянию на 1 января 2026 года, с начала полномасштабной войны СБУ поразила 2194 российских танка, 1805 из которых — на счету именно ЦСО «Альфа». Также спецназовцы «А» подвели 3267 боевых бронированных машин, 3468 артиллерийских систем, 540 средств ПВО, 454 средств РЭБ и другой техники и живой силы врага.

Кроме того, бойцы ЦСО «А» СБУ проводят уникальные спецоперации по поражению военных объектов в глубоком тылу РФ — аэродромов, складов и арсеналов оружия, нефтеперерабатывающих предприятий, заводов по производству КАБов и дронов и работают по другим знаковым целям.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о ключевых изменениях и кадровых ротациях, которые устроил президент.