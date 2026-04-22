Уволят ли главу МВД после теракта в Киеве: Арахамия ответил

Давид Арахамия / © УНІАН

Верховная Рада Украины по состоянию на 22 апреля не рассматривает вопрос об отставке министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Об инициативе уволить министра внутренних дел Украины Игоря Клименко стало известно из электронной петиции на сайте Кабинета министров Украины.

По словам Арахамии, попытки политизировать теракт в столице безосновательны, поскольку правоохранительная система отреагировала на инцидент должным образом. Он отметил, что Министерство внутренних дел оперативно приняло необходимые меры и запустило внутренние процедуры.

«Руководство патрульной полиции ушло в отставку, виновные предстали перед судом, никто никого не выгораживает, вещи называются своими именами. Министерство внутренних дел оперативно отреагировало на ситуацию, сделало выводы, запустило необходимые внутренние процедуры», — подчеркнул глава фракции.

Несмотря на общественный резонанс и критику отдельных парламентариев, Арахамия четко обозначил позицию профильного комитета и монобольшинства по кадровым изменениям в руководстве министерства.

«На сегодня вопрос смены главы МВД Верховной Радой не рассматривается», — подытожил нардеп.

Теракт в Киеве — что известно

Напомним, 18 апреля произошел теракт в Киеве. В то время, когда стрелок шел и расстреливал людей, сотрудники полиции сбежали вместо того, чтобы их спасать.

Позже стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Глава МВД Игорь Клименко подверг критике действия сбежавших во время стрельбы в Киеве правоохранителей.

Также сообщалось, что патрульная полицейская Анна Дудина дала показания в суде по поводу событий во время теракта в Киеве. Она отвергла обвинения в служебной халатности и подробно описала хронологию вызова, спасение раненого ребенка и обстоятельства обстрела.

Кроме этого, отступивший во время теракта в Киеве полицейский в суде заявил, что действовал под прицельным огнем и пытался найти укрытие.

В свою очередь начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков прокомментировал действия своих подчиненных во время стрельбы в Голосеевском районе Киева. Объясняя решение подать в отставку, он назвал поведение правоохранителей на месте происшествия недопустимым.