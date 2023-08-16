Уволят ли Залужного: в Минобороны прокомментировали скандальную статью Newsweek

В Минобороны объяснили американским журналистам, что такие "вбросы" являются российским пропагандистским нарративом.

В американском журнале Newsweek опубликовали статью о якобы возможности "замены военного руководства" Украины во главе с Валерием Залужным.

Издание уверяет, что ссылается на "источники, близкие к украинскому правительству".

В статье, в частности, говорится, что "неудовлетворительные боевые действия могут привести к изменениям в украинском военном командовании".

"Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самых высоких уровнях украинской власти. Среди украинского руководства безусловно есть некоторые разногласия по военной стратегии", – такова цитата "источника" Newsweek.

В Министерстве обороны Украины заявили журналистам Newsweek, что "между военным и политическим руководством страны существует прямая связь".

"Задача — принимать решения в динамичных условиях военной ситуации. Доверие к военному командованию является важным условием победы", — сказал представитель ведомства, назвав сообщение о внутренних раздорах российским пропагандистским нарративом, который "упорно продвигается враждебными СМИ".

Напомним, что в Сети регулярно появляются "вбросы" о якобы конфликте между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. Власти эту информацию опровергали.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя слухи в СМИ, что Залужный может пойти в политику, заявил, что главком ВСУ "является человеком команды президента".

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