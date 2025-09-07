Уйти домой стоит $30 тысяч: военный шокировал "расценками" в ТЦК – ответившие в военкомате

Военный пожаловался на коррупцию в ТЦК

Мужчину, которого сочли годным во время ВЛК, якобы могут отпустить из ТЦК за 30 тысяч долларов США.

О ситуации, которая произошла с его знакомым, рассказал командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский.

Военный рассказал, что его знакомого прямо у дома задержали работники ТЦК. Мужчина не сопротивлялся и уехал с ними. Через час прошел ВЛК в одном из киевских военкоматов и его отправили на ДЗРО (район Киева) ждать «покупателей».

Знакомый попросил Крымского забрать его к себе в подразделение. Но в ТЦК якобы разрешение по отношению к конкретной воинской части «стоило» 8 тысяч долларов. А просто пойти прочь из военкомата якобы стоит 30 тысяч долларов.

«Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение — не получилось. Я стал искать другие варианты. На выходе мне назвали цифру в 8000$ — чтобы я забрал его к себе в подразделение служить — не домой, а забрать и через рекрутинговый центр нашей бригады мобилизовать. Уйти домой — 30к$!! Это просто, чтобы за него на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают», — рассказывает военный.

Что говорят в ТЦК

Киевский городской ТЦК и СП обвинят Ротана Крымского в том, что он распространил «откровенный фейк, направленный на дискредитацию работы ТЦК».

Ранее мы писали, что в Одесской области мужчина угнал авто ТЦК и поехал им вместо ВЛК домой.