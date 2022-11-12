Уютный дом вместо руин: волонтеры покажут, как восстанавливают разрушенные войной дома

Калиновка расположена недалеко от Василькова Киевской области, где с первых дней войны захватчики безуспешно пытались взорвать десант на местное аэродром. Тогда захватить ничего не удалось, но российские оккупанты оставили после себя сплошные руины.



28 февраля россияне сбросили на небольшой поселок Калиновка сразу пять авиабомб. Взрывная волна от авиаудара почти уничтожила дом супругов Лукьянец, воспитывающих троих приемных детей.



«Мы были дома, когда вдруг услышали ужасный звук… Стало темно, стекло посыпалось. Мы не знали: это бомба, или ракета. Затем увидели, что соседний дом разрушен. Хозяйку нашли у нашего порога, хозяина и собаку до сих пор не нашли», – рассказала владелица дома Светлана Лукьянец.



В результате вражеского авианалета от ее дома почти ничего не осталось, ведь бомба упала всего в пяти метрах от здания.



Через две недели после взрыва семья начала самостоятельно делать элементарный ремонт, несмотря на то, что совсем рядом шли жестокие боевые действия. Однако ресурсов хватило лишь на то, чтобы в доме можно было жить только летом.



В помощь семье пришли волонтеры «Медиаобороны», которые нашли возможность восстановить их дом. Собственно, сам проект появился еще в первый день войны и первоначально функционировал как координационный центр по борьбе с российским агрессором.



Волонтеры раздавали еду и вещи первой необходимости в наиболее пострадавших от войны районах Киевщины. Но через неделю работы запросы на продукты и лекарства постепенно изменились по просьбе помочь строительными материалами, чтобы восстановить поврежденное жилье.

Так и родилась идея помогать людям не только продуктами.«Мы переориентировали свой проект на то, чтобы собирать строительные материалы и передавать их людям, чтобы они отстраивали свои дома. Параллельно мы начали искать семьи, которые были не в состоянии отстроить свое жилье самостоятельно». – рассказывает основатель проекта МЕДИАОБОРОНА и народный депутат Александр Дубинский.Первым по просьбе о скорой строительной помощи ответил застройщик из Винницкой области Владимир Хоменко.«Нам показали несколько объектов и мы выбрали те дома, которые наиболее нуждаются в помощи. Ведь более богатые люди могут сами себе отремонтировать дома. А что делать многодетным семьям, пенсионерам? Потому мы и решили помочь именно им», – объясняет свое решение застройщик и меценат Владимир Хоменко.В рамках совместной инициативы волонтеров и строителейСейчас в Киевской области усилиями волонтеров «Медиаобороны» и винницких строителей отремонтировано пять домов людей, выживших после бомбардировки российскими захватчиками.

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