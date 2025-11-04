"УЗ-3000": стало известно, какие направления получат преимущество первым

Укрзалізниця / © Укрзализныця

Реклама

Программа "УЗ-3000", которую внедряет "Укрзалізниця", будет в первую очередь распространяться на сообщение с прифронтовыми городами и не будет включать премиум-сегмент услуг.

Об этом заявил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время встречи с журналистами, передает корреспондент ТСН.ua Ирина Кондрачук.

По его словам, за год "Укрзалізниця" имеет 7 млрд грн доходов от пассажирских перевозок дальнего сообщения, а расходов - 20 млрд грн. Без правительственной помощи, чтобы покрыть эту разницу и иметь минимально необходимый ресурс для развития, пришлось бы повысить стоимость билетов в 3–4 раза, а на пригородное сообщение — в 10 раз.

Реклама

Программа направлена на привлечение большего пассажиропотока в непиковые периоды. По данным Перцовского, в феврале прошлого года около 700 тысяч мест в поездах не было выкуплено, поэтому "этот ресурс должен быть использован максимально эффективно, с пользой для большего количества людей".

Глава правительства Юлия Свириденко подчеркнула, что даже поднятие тарифов не сбалансирует спрос и предложение, ведь пассажиры все равно будут больше ездить в пиковые периоды. Она отметила, что возможность ездить на поезде должна быть базой, а не привилегией.

Свириденко объяснила, что ранее большую часть расходов на пассажирские перевозки покрывали грузовые перевозки, однако их объем существенно уменьшился из-за войны войны. В частности, из-за прекращения транзита, сокращения перевозок зерна, угля и металлургической продукции.

Она также уточнила, что правительственная поддержка и программа “УЗ-3000” — это разные вещи. Правительство берет на себя покрытие дефицита между доходами и расходами, а “Укрзалізниця” должна решить практические проблемы, в частности, дефицит билетов в пиковые периоды.

Реклама

Отдельно отмечается, что операционную деятельность компании нельзя спонсировать международными грантами, как это работает с "Нафтогазом". Поэтому денежные средства выделяются из госбюджета.

Без правительственной поддержки, по словам Перцовского, "Укрзалізниця" не выживет, ведь это критически важная инфраструктура для Украины, особенно во время войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине готовится к запуску специальная программа транспортной поддержки УЗ-3000. Эта инициатива "Укрзалізници" будет предусматривать бесплатный проезд по железной дороге для всех украинцев на расстояние 3000 км по территории государства.