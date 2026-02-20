УЗ изменила маршруты на 20 февраля: куда поездом не проехать

Поезд / © Национальная полиция Украины

«Укрзализныця» обновила график движения на 20 февраля из-за ситуации с безопасностью в нескольких регионах. Часть поездов изменила конечные остановки, а на отдельных участках привлечены автобусные перевозки.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Мониторинговые группы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме — движение поездов осуществляется с учетом текущей ситуации с безопасностью.

Сумская область

Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в направлении Краматорска пассажиров подвозят автобусы.

Региональные экспрессы изюмского направления движутся по графику.

Запорожье

Сейчас сообщение между Днепром и Запорожьем преимущественно обеспечивают автобусные перевозчики. В то же время несколько рейсов планируют выполнять в и из Запорожья — в зависимости от ситуации с безопасностью.

«Пожалуйста, ориентируйтесь на указания поездных бригад и работников вокзалов и включите push-оповещения в приложении УЗ», — призвали в компании.

К слову, с 17 февраля поезд №21/22 Харьков — Львов курсирует по новому графику: отправление из Харькова смещено с 14:27 на 19:26. Это позволит пассажирам прибывать в Винницу (05:40), Хмельницкий (07:32) и Тернополь (09:14) уже после завершения комендантского часа.