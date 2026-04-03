- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 12k
- Время на прочтение
- 1 мин
УЗ меняет маршрут поездов на одном из направлений — в чем причина
Маршрут следования двух поездов заменен резервным.
Вблизи Коломака продолжаются восстановительные работы, поэтому изменен маршрут следования двух поездов на резервный.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
В частности, №94 Холм — Харьков и №8 Одесса — Харьков отправятся через Полтаву-Киевскую — Полтаву-Южную — Берестин — Мерефу (минуя Люботин).
Ожидаемая задержка составит до 2 часов.
Пассажиры поезда №21/22 Харьков — Львов, поездку которого вчера прервал грузовик на переезде, уже размещены в резервных вагонах и проезжают Миргород.
Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с поездом возле станции «Коломак» Харьковской области. Инцидент произошел в селе Шелестово Богодуховского района вблизи железнодорожной станции «Коломак» на переезде.