УЗ начинает масштабное обновление парка грузовых вагонов по программе "Большая стройка"

Стоимость проекта оценивается в 100 млрд грн.

Глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал программу обновления подвижного состава Укрзализныци.

В течение нескольких лет планируют списать десятки тысяч устаревших вагонов и приобрести 45 тысяч новых, сообщает ICTV.

Инициатива будет реализована в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Ее цель - обновить подвижной состав вагонами украинского производства, стоимость проекта оценивают в 100 млрд гривен.

"Сейчас в Украине курсируют 174 тысячи грузовых вагонов, это собственность железной дороги и частные. Большинство - 95 тысяч - уже давно исчерпали нормативный срок службы. В среднем украинским вагонам - по 40 лет, хотя срок эксплуатации - 20, максимум 30 лет", - говорится в сюжете.

Из-за изношенного состояния вагоны часто ломаются, что требует дополнительных ресурсов на восстановление. Грузы задерживаются, бизнес и Укрзализныця несут убытки.

Проект предусматривает, что в течение 7 лет будет списано 55 тысяч старых вагонов и приобретено 45 тысяч новых. Машиностроение впервые за время независимости получит такой заказ, а бюджет - дополнительные 20 млрд гривен.

"Вагон - это полностью украинское изделие. В Украине добывают руду, делают из нее металл, изготавливают все компоненты. Как только государство покупает хотя бы один вагон - запускается целая цепь промышленных предприятий... Это очень хорошие планы, которые стоит поддержать, потому что это запустит производство в Украине транспортного машиностроения и это даст работу украинским гражданам", - комментирует заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Обновление Укрзализныци начнется со следующего года.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также будут развивать пассажирские перевозки. В частности, в планах - новые маршруты "Интерсити", запуск City Express в больших городах, восстановление удобного пригородного сообщения и т.д.

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