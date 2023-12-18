"УЗ" назначила Рождественский экспресс: где будет курсировать ретро-поезд

" Укрзализныця " в этом году вновь назначает Рождественский экспресс. Ретро поезд на паровозной тяге несколько дней будет курсировать в Киеве и Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рождественские экспрессы будут курсировать в Киеве и Львове 23, 24, 30, 31 декабря. В Киеве будут отправляться дважды в день: в 10.27 и в 12.40. Во Львове – трижды в день: в 10:05, в 13:00 и в 15:20.

"На перроне пассажиров встретит профессиональный фотограф, который сделает бесплатные фото возле исторического паровоза, а в вагонах будет ожидать развлекательная программа для детей, вкусности и подарки. В случае воздушной тревоги поезда "Укрзализныци", как всегда, продолжат курсировать по расписанию, но детские мероприятия переместятся" из перронов в вагоны и укрытия", — подчеркнули в "УЗ".

Билеты можно приобрести в приложении и чат-ботах "Укрзализныци":

для Киева: по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный;

для Львова: по запросу Львов — Львов-Сказочный.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустила "лыжный экспресс". "УЗ" назначила скоростной поезд Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское.

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