"УЗ" ограничила движение поездов между крупными городами: на маршрутах фиксируют российские дроны

Поезд УЗ. / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 30 января, Укрзализныця ограничили движение между Днепром и Запорожьем. Причиной послужили атаки на железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, фиксируют российские БПЛА у маршрутов курсирования поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе “УЗ”.

«Есть повреждение железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали», — подчеркнули в компании.

Из-за отмены рейсов были организованы автобусные трансферы. Пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье на станции Синельниково и Запорожье отправились более безопасным объездным путем.

«Укрзализныця» продолжает и усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах курсирования поездов и возобновит движение поездов по привычному маршруту после отражения атаки и стабилизации ситуации безопасности в регионе», — отметили в компании.

Как сообщалось, 30 января «Укрзализныця» упразднила ряд поездов на Днепропетровщине. Изменения касаются пригородных рейсов — сообщений между Днепром, Синельниковым и Павлоградом. Между тем пригородные поезда, курсирующие в области, следуют со значительными задержками — до 4 часов.

Напомним, 27 января три российских «Шахеда» атаковали пассажирский поезд на Харьковщине, который курсировал сообщением «Барвенково — Львов — Чоп». В результате удара погибли шесть человек. У близких родственников погибших отберут биологические образцы для проведения ДНК-экспертиза, чтобы окончательно подтвердить количество жертв.