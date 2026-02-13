- Дата публикации
«УЗ» ограничила движение поездов в двух областях: список рейсов
Причина изменения движений некоторых рейсов – повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за российских обстрелов.
В пятницу, 13 февраля, «Укрзализныця» сменила маршруты ряда пригородных поездов в Харьковской и Днепропетровской областях. Причиной называют повреждение инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
«В связи с повреждением инфраструктуры вводим в эти сутки ограничения на определенные маршруты», — отметили в компании.
Изменения в движении поездов:
№6291 будет направляться Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Ароматная).
№6280 Варваровка — Лозовая (вместо Ароматная — Лозовая).
Кроме того, произошли ограничения в движении поездов по маршрутам:
№6414 Лимановка — Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая — Харьков-Пассажирский).
№6277 Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Ароматная)
№6272 Варваровка — Лозовая (вместо Ароматная — Лозовая)
Как сообщалось, поезда в Сумской области изменили маршруты из-за регулярной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, назначен новый скорый поезд № 213/214 Харьков — Сумы с остановками в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце.