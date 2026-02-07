УЗ ограничила маршруты отдельных поездов в регионах - детали

Вокзал

В разных регионах Украины из-за ситуации с безопасностью зафиксированы задержки движения пригородных поездов и временное сокращение отдельных маршрутов на западе, юге и северо-востоке страны.

Об этом сообщила «Укрзализныця» в Telegram.

В частности, в Ивано-Франковской области поезд №6418 сообщением Ходоров — Ивано-Франковск отправился со станции Букачевцы с опозданием на 2 часа 47 минут. В связи с этим ожидается задержка отправления поезда №6411 по маршруту Ивано-Франковск — Ходоров, которая может составлять около одного часа.

В Одесской области из-за непредвиденных обстоятельств изменен график движения поезда №6208 Одесса — Раздельная-1. Поезд отправился со станции Дачная с задержкой 57 минут. В компании отмечают, что поезд уже следует по маршруту, а время опоздания пытаются минимизировать.

Кроме того, из соображений безопасности временно ограничено движение пригородных поездов в Сумской области. Сегодня, 7 февраля, по сокращенным маршрутам курсируют поезд №6542 Конотоп — Кролевец, который следует только до станции Неплюево, а также поезд №6543 Кролевец — Конотоп, отправляющийся со станции Неплюево.

В «Укрзализныце» призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях, заботиться о собственной безопасности и проверять актуальную информацию на официальных ресурсах компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 7 февраля «Укрзализныця» вводит в ежедневное курсирование дополнительный поезд №213/214 между Харьковом и Сумами, чтобы сделать сообщение между городами более удобным и улучшить транспортную доступность региона.