"УЗ" отменила часть пригородных поездов и изменила маршруты: список рейсов
Некоторые поезда сменили маршруты, а некоторые не будут курсировать вообще.
Во вторник, 10 марта, произойдут изменения в движении пригородных поездов из-за перебоев с электроэнергией в контактной сети. Некоторые рейсы временно не будут курсировать.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».
Временно не будут курсировать:
№6902 Огульцы (05:22) — Харьков-Пасс.
альтернатива: №6904 Огульцы (06:36) — Харьков-Пасс.
№6903 сообщением Люботин (05:54)- Огульцы
альтернатива: №6305 Харьков-Пасс. — Люботин (09:27) — Огульцы
№6686 Берестин (08:35) — Харьков-Пасс.
альтернатива: №6678 Берестин (07:28) — Харьков-Пасс.
Изменяются маршруты:
Поезд №6684 будет следовать Берестин — Водолага (вместо Берестин –Харьков-Пасс.) Пассажирам рейса №6684 необходимо будет осуществить пересадку на поезд №6682 Власовка — Водолага — Харьков-Пас.
Поезда №6414 и №6512 будут следовать Лозовая — Шурине (вместо Лозовая — Харьков-Пасс.). Пассажирам с поездов необходимо будет на станции Шурине осуществить пересадку на поезд №6508 Беляевка — Харьков-Пасс.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сменила приоритеты массированных ударов - они чаще стали бить по железной дороге и объектам водоснабжения. Он еще раз поручил всем структурам работать над усилением ПВО.