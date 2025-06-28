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УЗ получила новые вагоны: как они выглядят (фото)
«Укрзализныця» продолжает обновление подвижного состава новыми вагонами.
"Укрзализныця" получила новую партию современных пассажирских вагонов от Крюковского вагоностроительного завода, что значительно повысит качество путешествий украинцев. Уже завтра эти четыре обновленные плацкарта отправятся в Карпатский регион, чтобы обеспечить комфортную и безопасную перевозку групп харьковских детей на оздоровление и отдых.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Каждый вагон рассчитан на 58 пассажиров и оборудован удобными полками, современным освещением, а также полноценными местами для сидения на второй полке. Особенностью новых вагонов является также манеж для младенцев и пеленальный столик — это создает дополнительные условия для комфортного путешествия семей с маленькими детьми.
В рамках государственного заказа 2023 года Укрзализныця уже получила 48 из 66 новых вагонов, что демонстрирует системный подход к обновлению подвижного состава и поддержку отечественного производителя. Представители компании выражают благодарность Правительству Украины за поддержку и Крюковскому вагоностроительному заводу за качественное выполнение заказов.
Это обновление подвижного состава является частью масштабной программы модернизации Укрзализныци, направленной на повышение комфорта и безопасности пассажиров.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзализныця» усиливает контрольные мероприятия на вокзалах. Причиной являются обстрелы и угрозы со стороны РФ.
Также сообщалось, что с 27 июня «Укрзализныця» запустила ряд новых рейсов на лето