УЗ получила новые вагоны: как они выглядят (фото)

Укрзализныця / © УНИАН

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"Укрзализныця" получила новую партию современных пассажирских вагонов от Крюковского вагоностроительного завода, что значительно повысит качество путешествий украинцев. Уже завтра эти четыре обновленные плацкарта отправятся в Карпатский регион, чтобы обеспечить комфортную и безопасную перевозку групп харьковских детей на оздоровление и отдых.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Каждый вагон рассчитан на 58 пассажиров и оборудован удобными полками, современным освещением, а также полноценными местами для сидения на второй полке. Особенностью новых вагонов является также манеж для младенцев и пеленальный столик — это создает дополнительные условия для комфортного путешествия семей с маленькими детьми.

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© Укрзализныця

Новые вагоны / © Укрзализныця

© Укрзализныця

В рамках государственного заказа 2023 года Укрзализныця уже получила 48 из 66 новых вагонов, что демонстрирует системный подход к обновлению подвижного состава и поддержку отечественного производителя. Представители компании выражают благодарность Правительству Украины за поддержку и Крюковскому вагоностроительному заводу за качественное выполнение заказов.

Это обновление подвижного состава является частью масштабной программы модернизации Укрзализныци, направленной на повышение комфорта и безопасности пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзализныця» усиливает контрольные мероприятия на вокзалах. Причиной являются обстрелы и угрозы со стороны РФ.

Также сообщалось, что с 27 июня «Укрзализныця» запустила ряд новых рейсов на лето

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