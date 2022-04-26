"УЗ" предупредила об изменениях в движении некоторых региональных поездов: новое расписание

"УЗ" сообщила о временных изменениях в расписании и маршрутах движения региональных поездов.
Изменения касаются поездов в направлении Львова в Черновцы и наоборот.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Временные изменения внесены в расписание движения регионального поезда № 702/701, который курсирует в сообщении Львов – Черновцы, через проведение технического обслуживания дизель-поезда ДПКр-2.
Этот поезд не будет курсировать в сообщении Львов – Черновцы 28 апреля, а на следующий день поезд не поедет обратно.
В то же время 29 апреля в сообщении Львов – Черновцы и 30 апреля в сообщении Черновцы – Львов поезд № 702/701 будет курсировать по привычному графику.
Кроме того, в связи с продолжением путевых ремонтных работ претерпевает временные изменения маршрут движения регионального поезда № 816/815, которое курсирует в сообщении Львов – Черновцы: 27 и 29 апреля поезд будет курсировать только до ст. Коломыя и обратно.
"Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании путешествий в указанных сообщениях", — призвали в УЗ.
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