"УЗ" предупредила об изменениях в движении некоторых региональных поездов: новое расписание

"УЗ" предупредила об изменениях в движении некоторых региональных поездов: новое расписание

"УЗ" сообщила о временных изменениях в расписании и маршрутах движения региональных поездов.

Изменения касаются поездов в направлении Львова в Черновцы и наоборот.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Временные изменения внесены в расписание движения регионального поезда № 702/701, который курсирует в сообщении Львов – Черновцы, через проведение технического обслуживания дизель-поезда ДПКр-2.

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Этот поезд не будет курсировать в сообщении Львов – Черновцы 28 апреля, а на следующий день поезд не поедет обратно.

В то же время 29 апреля в сообщении Львов – Черновцы и 30 апреля в сообщении Черновцы – Львов поезд № 702/701 будет курсировать по привычному графику.

Кроме того, в связи с продолжением путевых ремонтных работ претерпевает временные изменения маршрут движения регионального поезда № 816/815, которое курсирует в сообщении Львов – Черновцы: 27 и 29 апреля поезд будет курсировать только до ст. Коломыя и обратно.

"Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании путешествий в указанных сообщениях", — призвали в УЗ.

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