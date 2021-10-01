УЗ сэкономила 4 млрд на электроэнергии и направит их на "Большую стройку"

УЗ сэкономила 4 млрд на электроэнергии и направит их на "Большую стройку"

Цена на электричество стала меньше.

Средства, сэкономленные Укрзализныцей благодаря закупкам электроэнергии напрямую у производителя по упрощенной процедуре, будут направлены на инфраструктурные проекты в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что недавно УЗ закупила электроэнергию по средневзвешенной цене 1105 грн за мВт/ч. По сравнению с сентябрем этого года, цена упала почти вдвое, что стало возможным благодаря постановлению Правительства, которое позволило Энергоатому и другим субъектам Государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце по специальной упрощенной процедуре.

"Благодаря этим решением Укрзализныця сэкономит минимум 4 млрд грн на электроэнергии. Это те средства, которые можно будет направить на инфраструктурные проекты, обновление железнодорожных путей, станций, вагонов и локомотивов", - рассказал глава Мининфраструктуры.

По его словам, в рамках "Большой стройки" уже стартовала электрификация путей: работы продолжаются на 11 км на участке Киев - Васильков-1, 30 км на участке Черкассы - Т.Шевченко и на втором главном пути на участке Черноморская - Береговая протяженностью 6,9 км.

"Благодаря сэкономленным средствам на закупках электроэнергии в следующем году количество электрифицированных путей должно вырасти в разы", ​​- подчеркнул Кубраков.

Напомним, ранее в присутствии Президента Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры и Укрзализныця заключили меморандум со швейцарской компанией Stadler. В рамках соглашения планируется привлечь до 500 миллионов евро на развитие сектора железнодорожного транспорта в Украине.

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