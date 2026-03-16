"УЗ" сокращает маршруты и отменяет электрички: какие рейсы не будут курсировать
С 17 марта «Укрзализныця» отменяет и меняет маршруты ряда пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях из-за ситуации безопасности.
Произошли изменения в движении пригородных поездов на Днепропетровщине и Запорожской области. Из-за регулярных российских обстрелов железнодорожники вынуждены пересмотреть график и временно отменить часть рейсов, а также сократить маршруты отдельных поездов.
«Укрзализныця» сообщила об этом 16 марта.
В компании объяснили, что решение связано с необходимостью сосредоточить подвижной состав на ключевых и более безопасных направлениях.
С 17 марта пассажирам советуют планировать поездки без следующих рейсов:
№6479 Мировая — Марганец;
№6492/6491 Марганец — Запорожье-1;
№6494/6493 Запорожье-1 — Марганец;
№6076 Марганец — Запорожье-2;
№6075 Запорожье-2 — Марганец;
№6498/6497 Марганец — Запорожье-1;
№6451/6452, №6455/6456 Кривой Рог-Главный — Ингулец;
№6453/6454, №6457/6458 Ингулец — Кривой Рог-Главный;
№6537 Днепр-Главный — Кривой Рог-Главный;
№6412 Кривой Рог-Главный — Апостолово;
№6413 Апостолово — Кривой Рог-Главный;
№6471, №6473 Никополь — Кривой Рог;
№6472, №6474 Кривой Рог — Никополь.
С 18 марта не будет курсировать поезд №6032 Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный.
Изменения маршрутов отдельных поездов
С 17 марта часть рейсов сокращают до станции Лошкаревка:
№6405 Днепро-Лоцманская — Лошкоревка (вместо Днепро-Лоцманская — Апостолово);
№6408 Лошкаровка — Днепро-Лоцманская (вместо Апостолово — Днепро-Лоцманская);
№6409 Днепро-Лоцманская — Лошкоревка (вместо Днепро-Лоцманская — Апостолово).
Также меняется маршрут поездов в/из Кривого Рога:
№6485 будет курсировать Кривой Рог-Главный — Тимково (вместо Никополь — Тимково);
№6476 будет курсировать Тимково — Кривой Рог-Главный (вместо Тимково — Никополь).
А с 18 марта меняется маршрут поезда №6402 Лошкаровка — Днепро-Лоцманская (вместо Апостолово — Днепро-Лоцманская).
В «Укрзализныце» призвали пассажиров заранее проверять расписание и учитывать изменения при планировании поездок. Из-за ситуации безопасности график движения пригородных поездов может корректироваться и в дальнейшем.
Напомним, на днях в железнодорожном сообщении Сумшины произошли временные изменения. «Укрзализныця» изменила расписание движения поездов из-за атак РФ.