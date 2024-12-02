УЗ возвращает поезд на популярное направление – детали маршрута

С 19 декабря "Укрзализныця" возобновит курсировку традиционного "Лыжного экспресса" из Киева в поселок Славсько (Львовская область). На маршруте будет ездить поезд Интерсити+.

Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци".

"С 19 декабря до гор отправляется традиционный сезонный Интерсити+ №743/744 Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славсько. Этот скоростной Hyundai – идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться горнолыжному курорту в разгар сезона", – говорится в сообщении.

Поезд отправляется из Дарницы в 05:50, из Киева в 06:19, из Львова в 12:09 и прибывает в Славсько в 14:03.

Обратно из Славсько – в 14:26, из Львова в 16:30, в Киев – в 22:28, в Дарницу – в 23:00.

Фото: Укрзализныця

"Благодаря "Лыжному Экспрессу" для жителей Ровно мы тоже имеем отличную новость! Теперь региональные поезда №804/806 Ровно – Львов обеспечат удобное пересадочное сообщение на экспресс в Славсько", – добавили в "Укрзализныце".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает прямое железнодорожное сообщение из Львова в Кишинев.

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