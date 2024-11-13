УЗ временно изменяет маршрут поезда по одному из направлений: в чем причина

Из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры поэтому временно меняется маршрут поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский.

Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский с 26 ноября по 8 декабря будет следовать маршрутом Киев – Хмельницкий.

25 ноября этот поезд будет направляться к станции Гречаны – будет отправляться из Киева в 23:32 и прибывать на станцию Гречаны в 05:47.

А период 26 ноября — 7 декабря этот поезд будет отправляться из Киева в 23:32 и прибывать в Хмельницкий в 6:04. Обратно Хмельницкого с 27 ноября по 8 декабря он будет отправляться в 22:45 и прибывать в Киев в 5:20.

Также назначен дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец. Он будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении из Трускавца поезд будет отправляться в те же даты в 8:52 и прибывать в столицу в 18:10.

Кроме того, "Укрзализныця" добавила рейс поезда №191/192 Киев – Львов. Поезд будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 08:18 и прибывать во Львов в 14:59. В обратном направлении из Львова он будет отправляться в те же даты в 14:14 и прибывать в столицу в 21:33.

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и кассах железнодорожных вокзалов.

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