"УЗ" заявила о серьезных сбоях после атаки на одной из станций: пассажиров предупредили об изменениях

Укрзализныця. / © Getty Images

"Укрзализныця" внесла изменения в ряд пригородных рейсов на Фастовском участке Киевской области. Некоторые рейсы курсировать не будут, а некоторые поезда дальнего сообщения будут проходить без остановки Фастов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныця: пригородные поезда".

После последнего обстрела работа Фастовского железнодорожного узла была существенно усложнена. Из-за повреждений некоторых устройств диспетчерское управление поездом происходит в ручном режиме и с ограничением скорости движения. Такой режим работы приводит к накоплению поездов и задержек до двух часов, а иногда и больше.

"С учетом факторов безопасности и для недопущения аварийных ситуаций железнодорожники проводят восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Поезда дальнего сообщения следуют резервными ходами. Именно поэтому пока билеты на некоторые рейсы в Фастов не продаются. Кроме того, с 13 января некоторые поезда не будут останавливаться на станции.

С 27 декабря УЗ ввела ограничения в движении пригородных поездов. Временно не будут курсировать пять наименее населенных дневных рейсов. В то же время движение в направлении столицы, Казатина, Житомира, Боярки, Вишневого, Белой Церкви, Мироновки, Тарасовки, Славутича, Чернигова и других будет сохранено. Столичные рейсы будут следовать в составе восьми, а некоторые - десяти вагонов, чтобы перевезти больше пассажиров.

Изменения рейсов по станции в Фастове. / © Укрзализныця

Как сообщалось, РФ пытается перерезать железнодорожное сообщение с Польшей. Россияне начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветви «Киев-Ковель». Под ударом – поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.

