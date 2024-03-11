Узаконивают принцип "война для бедных": Жорин "разнес" новый план бронирования от мобилизации

Военный предупредил, что из-за затягивания принятия закона о мобилизации на фронте может произойти катастрофическая ситуация.

Идея о бронировании всех работников с зарплатой от 35 тысяч гривен очень плохая и фактически узаконит выражение "война для бедных".

Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

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"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о броне для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен", — отметил он.

По словам Жорина, нардепы вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке, решили узаконить принцип "война только для бедных".

"Сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте. Из-за разных е***утых инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", — предупредил военный.

Бронирование от мобилизации: последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации.

Народный депутат Федор Вениславский сказал, что в новом законопроекте о мобилизации предусматривается бронирование или отсрочка не только для госслужащих, но и для ряда других профессий, критически важных для функционирования государства.

Сегодня, 11 марта, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что бронирование от мобилизации могут получить все работники с зарплатой от 35 тысяч гривен.

ТСН.ua разбирался, что думают о такой инициативе в оборонном комитете ВРУ и действительно ли в Украине бронирование от мобилизации будет за деньги.