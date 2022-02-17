"Ужас. Это кто же до такого додумался": в херсонских садах детей учили прятаться в бомбоубежищах (фото)

"Ужас. Это кто же до такого додумался": в херсонских садах детей учили прятаться в бомбоубежищах (фото)

Эвакуацию проводили по схемам.

В херсонских учреждениях дошкольного образования проводятся тренировочные эвакуации детей и взрослых. В частности, 15 февраля учеба состоялась в Степановском ясли-саде №16.

Об этом идет речь на сайте Херсонского городского совета.

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Обучение провели спасатели и специалисты районных секторов по гражданской защите. Во время тренировки по сигналу тревоги вывели детей из помещения. В случае экстренной ситуации открыли все выходы из здания. Через 10 минут все дошкольники освободили помещение детского сада.

Херсонськая ОГА

К обучению привлекли 25 работников яслей-сада и 47 воспитанников. Эвакуацию проводили по схемам, которые были на каждом этаже. Как говорится в сообщении, тренировочные эвакуации также проведут в школах по возвращении детей в учебные заведения после дистанционного обучения.

Однако такие тренировки возмутили некоторых родителей в Сети:

А родителей спросили? Они согласились?

Меня такое не устраивает

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Ужас. Это кто же до такого додумался, чтобы малышей по старым подвалам водить с затхлым воздухом?! Сами туда спускайтесь и сидите, а над детьми не издевайтесь!!!

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