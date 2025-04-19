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- Украина
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Ужас Киевской области: трое мужчин пытали подростка и снимали это на видео
За совершенное фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
В Киевской области полицейские задержали троих мужчин, жестоко избивших и морально унижавших 16-летнего парня. Они снимали издевательства на телефон, причинив несовершеннолетнему телесные повреждения и сильные психологические страдания.
Как сообщили в Белоцерковском районном управлении полиции Киевщины, об инциденте сообщил брат потерпевшего.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже через час правоохранители вышли на нападающих.
«По местам жительства фигурантов и месту происшествия полицейские провели обыски, в ходе которых изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства», — сообщила старшая инспектор по коммуникациям Белоцерковского райуправления полиции.
Злоумышленников задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Мужчинам сообщили о подозрении.
Напомним, в Киеве, 18 апреля избили военного. Там группа подростков набросилась на мужчину и избивала его руками и ногами. Сейчас все фигуранты задержаны, самому молодому — 15 лет.