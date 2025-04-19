Ужас Киевской области: трое мужчин пытали подростка и снимали это на видео

В Киевской области задержали троих мужчин, которые пытали 16-летнего парня и снимали издевательства на телефон / © pixabay.com

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В Киевской области полицейские задержали троих мужчин, жестоко избивших и морально унижавших 16-летнего парня. Они снимали издевательства на телефон, причинив несовершеннолетнему телесные повреждения и сильные психологические страдания.

Как сообщили в Белоцерковском районном управлении полиции Киевщины, об инциденте сообщил брат потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже через час правоохранители вышли на нападающих.

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«По местам жительства фигурантов и месту происшествия полицейские провели обыски, в ходе которых изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства», — сообщила старшая инспектор по коммуникациям Белоцерковского райуправления полиции.

Злоумышленников задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчинам сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве, 18 апреля избили военного. Там группа подростков набросилась на мужчину и избивала его руками и ногами. Сейчас все фигуранты задержаны, самому молодому — 15 лет.