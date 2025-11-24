Ужас, крики и паника: как семья из Тернополя чудом выжила во время ракетного удара

Тернополь / © Associated Press

Реклама

Семья Ольги Трофимчук оказалась в эпицентре страшной атаки на улице Стуса в Тернополе. За считанные минуты до попадания ракеты они успели выбежать из дома, и это спасло им жизнь. Теперь люди остались без дома и вещей, но благодарят Бога за шанс начать все заново.

Об этом рассказывает «20 минут».

Семья выбежала из дома за минуты до взрыва

Ольга Трофимчук вместе с 13-летним сыном Станиславом, мужем и пожилыми родителями жили на втором этаже многоэтажки на Стуса. В ночь на 19 ноября все в доме испытывали тревогу — сын предупреждал о возможном массированном обстреле, и женщина так и не смогла заснуть до четырех утра.

Реклама

В 6:30 мощные взрывы разбудили семью. По словам Ольги, звук был таким громким, что она решила — ракета попала прямо в их многоэтажку. Она подхватила сына, разбудила мужа и родителей, и все бросились выбегать.

«Все было в дыму. Я поняла, что это наш дом», — рассказала женщина.

Сначала семья планировала идти к укрытию на территории предприятия, но заметила в небе «шахеды» и решила изменить направление — направились к укрытию школы №22. По дороге сын начал кричать, что по Тернополю летят новые ракеты.

Как только они выбежали на улицу, раздались новые взрывы.

Реклама

«Были слышны крики, взрывы, снова взрывы. Все в дыму. Я поняла, что это наш дом», — вспоминает Ольга.

Ее муж сразу бросился назад — к родителям, которые не смогли выбраться самостоятельно. Ольга признается: тогда она не верила, что старики выживут.

Когда они вернулись в дом, там царила ужасная картина: черный дым, пламя, люди выбегали босиком, с верхних этажей раздавались крики о помощи. Ольга спасла сына от паники, оставила его с соседями и побежала помогать мужу вытаскивать родителей.

Несмотря на завалы на входе, семье удалось выбраться. Второй этаж, где они жили, чудом уцелел.

Реклама

«Бог подарил нам второй день рождения», — говорит женщина.

Теперь Трофимчуки живут у знакомых. Они потеряли все, что накапливали годами, а сын испытал сильный стресс. В то же время Ольга повторяет: главное, что живы.

«Когда прижимаю своего сына, понимаю, насколько мы счастливы. Потому что у многих этого шанса нет», — говорит женщина.

Она призывает не откладывать слова любви родным и ценить каждое утро, которое дарит жизнь. Также семья открыла благотворительную банку и просит неравнодушных о помощи, чтобы начать все сначала.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Тернополе похоронили Марию и двоих ее детей, которых 19 ноября убила российская ракета. Выжить в аду удалось только отцу Камалю.

Человек с надеждой в глазах приходил под разрушенную многоэтажку каждый день. К сожалению, чуда не произошло. Под завалами погибла вся его семья: жена Мария, 6-летняя дочь Камила, полуторагодовалый сын Назар.

Эмоциональные кадры прощания тяжело смотреть без слез.