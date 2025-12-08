- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 350
- Время на прочтение
- 1 мин
Ужас в Ахтырке: город приходит в себя после ночного террора — новые кадры
В городе Ахтырка три дрона попали в девятиэтажку. Пострадали семь человек.
В городе Ахтырка Сумской области в результате ночного удара «Шахедами» по девятиэтажному дому возник пожар в квартирах со второго по пятый этаж.
Спасатели эвакуировали 35 жителей, известно о семи пострадавших, отметили в ГСЧС.
Семь человек, в том числе ребенок, деблокированы из поврежденных квартир.
В ГСЧС рассказали, что из-за угрозы повторных атак работы приходилось останавливать, но все ячейки горения ликвидированы. На месте обстрела идет разбор поврежденных конструкций.
По данным ОВА, в результате российской атаки в Ахтырке пострадали семь человек, двое из них госпитализированы. Девятиэтажка получила масштабные повреждения.
Напомним, в ночь на 8 декабря россияне запустили по Украине 149 ударных дронов разных типов. ПВО удалось обезвредить 131 беспилотник на севере, юге и востоке страны. Еще 16 БпЛА попали в 11 местах, в четырех упали обломки.