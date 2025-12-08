Последствия атаки / © Associated Press

В городе Ахтырка Сумской области в результате ночного удара «Шахедами» по девятиэтажному дому возник пожар в квартирах со второго по пятый этаж.

Спасатели эвакуировали 35 жителей, известно о семи пострадавших, отметили в ГСЧС.

В городе развернули «Пункти незламності»

Семь человек, в том числе ребенок, деблокированы из поврежденных квартир.

В ГСЧС рассказали, что из-за угрозы повторных атак работы приходилось останавливать, но все ячейки горения ликвидированы. На месте обстрела идет разбор поврежденных конструкций.

На месте ударов работали спасатели

По данным ОВА, в результате российской атаки в Ахтырке пострадали семь человек, двое из них госпитализированы. Девятиэтажка получила масштабные повреждения.

Последствия атаки

Напомним, в ночь на 8 декабря россияне запустили по Украине 149 ударных дронов разных типов. ПВО удалось обезвредить 131 беспилотник на севере, юге и востоке страны. Еще 16 БпЛА попали в 11 местах, в четырех упали обломки.