ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Ужас в Ахтырке: город приходит в себя после ночного террора — новые кадры

В городе Ахтырка три дрона попали в девятиэтажку. Пострадали семь человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В городе Ахтырка Сумской области в результате ночного удара «Шахедами» по девятиэтажному дому возник пожар в квартирах со второго по пятый этаж.

Спасатели эвакуировали 35 жителей, известно о семи пострадавших, отметили в ГСЧС.

В городе развернули «Пункти незламності»

В городе развернули «Пункти незламності»

Семь человек, в том числе ребенок, деблокированы из поврежденных квартир.

В ГСЧС рассказали, что из-за угрозы повторных атак работы приходилось останавливать, но все ячейки горения ликвидированы. На месте обстрела идет разбор поврежденных конструкций.

На месте ударов работали спасатели

На месте ударов работали спасатели

По данным ОВА, в результате российской атаки в Ахтырке пострадали семь человек, двое из них госпитализированы. Девятиэтажка получила масштабные повреждения.

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, в ночь на 8 декабря россияне запустили по Украине 149 ударных дронов разных типов. ПВО удалось обезвредить 131 беспилотник на севере, юге и востоке страны. Еще 16 БпЛА попали в 11 местах, в четырех упали обломки.

Дата публикации
Количество просмотров
350
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie