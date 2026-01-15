Ужас в детдоме на Франковщине: чиновница "не замечала" пытки отцом 7 детей

Насилие над детьми / © Pexels

В Ивано-Франковской области начальница службы по делам детей получила подозрение из-за служебной халатности. Несмотря на многочисленные жалобы учителей на пытки воспитанников детского дома семейного типа со стороны их отца, чиновница составляла отчеты о «благополучии» семьи.

Об этом сообщили полиция Ивано-Франковской области и областная прокуратура.

Следствие установило, что в 2022 году детдом семейного типа, в котором воспитывались семеро детей, переехал в Галицкий район Ивано-Франковской области. Контроль за условиями проживания семьи и безопасностью детей должны были осуществлять работники службы по делам детей.

Впрочем, по данным прокуратуры, руководитель службы по делам детей Галицкого городского совета фактически устранилась от выполнения своих должностных обязанностей.

«О фактах насилия чиновницу неоднократно информировала директор лицея, где учились дети. По закону, руководительница службы должна была немедленно провести проверку и вынести вопрос на Комиссию по вопросам защиты прав ребенка. Однако она не приняла никаких мер для прекращения насилия и изъятия детей из опасной среды», — отметили правоохранители.

За три года чиновница, по версии следствия, осуществила семь плановых проверок и оформила соответствующие акты. В отчетах она указывала, что родители-воспитатели надлежащим образом выполняют свои обязанности, несмотря на то что лично с детьми ни разу не общалась.

Кроме того, следователи установили нанесение значительных финансовых убытков государству. В период с 2022 до 2025 года на содержание детей родителям-воспитателям было перечислено более 3,3 млн грн социальных выплат.

Чиновнице объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Эта статья предусматривает от двух до пяти лет заключения, с запретом занимать определенные должности и штрафом.

Что известно о пытках отцом детей на Прикарпатье?

Напомним, в сентябре 2025 года стало известно, что на Ивано-Франковщине будут судить отца-воспитателя детдома семейного типа, который в течение трех лет систематически пытал семерых приемных детей. Обвиняемый применял к пяти малолетним и двум несовершеннолетним воспитанникам психологическое давление, ограничения в еде, унижения и физическое насилие, используя шланги, ремни и кабели. Мужчина заставлял детей к изнурительным физическим «наказаниям» и тяжелому труду, нанося им глубокие моральные и физические страдания.