Украина
586
1 мин

Ужас в Херсоне: россияне устроили смертельный обстрел, фото

Оккупанты крыли огнем Херсон с самого утра.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Херсоне россияне попали в многоэтажку ударными дронами и убили трех человек.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

«24 октября 2025 года российские военные массированно ударили из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Херсона. По предварительной информации, погибли две женщины и 11 гражданских получили ранения, среди них 16-летний подросток. Информация о потерпевших уточняется», — говорится в сообщении.

Последствия атаки / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия атаки / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Пострадавшие находились на улице и в собственных домах в момент атак. Семь человек госпитализированы в медицинские учреждения.

Кроме того, обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

Впоследствии глава ОВА Александр Прокудин сообщил о еще одной погибшей: «Смертельные ранения получила 46-летняя женщина, которая находилась в маршрутном такси. Сейчас ее личность устанавливают».

Последствия вражеского удара / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия вражеского удара / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ранее стало известно, что РФ ударила по Кировоградщине, без света остались в 19 населенных пунктах.

586
