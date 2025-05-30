Ужас в многоэтажке: франковец превратил жилье в мусорную свалку

Мусор / © Pixabay

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В многоэтажке в Ивано-Франковске один из жителей долгое время накапливает в собственной квартире горы хлама.

Об этом сообщил местный Telegram-канал «Ивано-Франковск 24/7».

По словам соседей, мужчина не выносил мусор более 10 лет. В подъезде стоит невыносимая вонь, распространились тараканы и повысилась влажность.

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На видео, обнародованном очевидцами видно, что помещения квартиры — комнаты, кухня, коридор и даже ванная — полностью завалены хламом. Полы местами подтоплены. Поэтому другие жители вынуждены жить в условиях антисанитарии.

© скрин с видео

По словам очевидцев, мужчина ведет себя агрессивно, а иногда даже бросается на людей, пытающихся вызвать службы.

Несмотря на неоднократные жалобы, разрешить ситуацию не удалось. Люди надеются, что огласка заставит власть и ответственные инстанции вмешаться.

Напомним, ранее мы писали, что священник рассказал, можно выносить мусор из дома вечером.

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