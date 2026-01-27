Ужас в Одессе после обстрела: дыры в домах и разрушения учебных заведений (фото, видео)

Разрушение дома в Одессе из-за атаки 27 января / © скриншот с видео

Российская массированная ночная атака на Одессу повредила жилые дома и учебные заведения, вызвав пожары. Наибольшие разрушения претерпел профессиональный лицей, который только недавно восстановили после предыдущего обстрела.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Разрушения в Одессе

В результате ночного обстрела Одессы повреждено учреждение дошкольного образования «Ясли-сад» №14. Взрывной волной там выбиты окна, а также повреждены межкомнатные двери.

Самым серьезным разрушениям снова подвергся Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Заведение лишь недавно пострадало от очередного удара вражеских беспилотников — тогда было уничтожено более 200 окон и повреждены отдельные учебные лаборатории.

Этой ночью враг повторно атаковал лицей. Одно из ведущих учреждений профессионального образования города и области получило значительные повреждения. В здании вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели.

Сейчас на местах работают все соответствующие службы: они фиксируют последствия обстрела и оценивают нанесенный ущерб. Данные уточняются.

Кипер добавил, что 27 января учебные заведения Одесской области работают дистанционно из-за сложных погодных условий. О дальнейших решениях и возможных изменениях в организации учебного процесса сообщат дополнительно.

Люди под завалами

Очевидцы рассказали, что в подвале одного из домов под завалами оказалась 86-летняя женщина, которая передвигается с помощью ходунков. По словам местных жителей, в том подвале нет ни света, ни тепла, ни воды. Они настаивают на скорейшем спасении бабушки. На месте работают спасатели.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на слова чрезвычайников информируют, что под завалами дома могут находиться три человека.

Разрушения в Одессе после ночной российской атаки сняли на фото и видео. На кадрах видно разбитые учебные заведения и дыры в жилых домах.

Разрушения в Одессе после обстрела 27 января сняли на видео

Напомним, в ночь на 27 января российские войска массированно атаковали Одессу дронами. В городе пострадали 22 человека. Произошли повреждения объектов инфраструктуры, жилых домов, детсада и магазина. На местах попаданий развернуты штабы помощи и работают экстренные службы.

По данным ГСЧС, во время этой атаки на Одессу зафиксировано более 10 попаданий, которые привели к значительным разрушениям жилых домов, в частности девятиэтажки и четырехэтажного дома. Чрезвычайники спасли 14 человек, среди которых трое детей, однако под завалами одного из зданий могут находиться еще по меньшей мере три человека. Кроме жилого сектора, повреждения получили автомобили и культурно-религиозное сооружение.