Ужас в ровенском зоопарке: стало известно, как львица попала на перерабатывающий завод

Самка африканского льва «Дина» уже была достаточно старой, существуют процедуры в зоопарках, как и что в дальнейшем происходит с животными после того, как они доживают свой век.

Об этом рассказали в Ровенскому зоопарку, объясняя ситуацию.

«Самка африканского льва Дина, поступившая к нам из Каунасского зоологического парка в 2009 году уже взрослой, 23 октября 2024 года погибла в возрасте 20 лет. Причиной смерти есть изменения в организме, что приводит физиологическое старение. Что касается львов, то 20 лет есть очень почтенный возраст и мало львов доживают до него. В последние полгода она стала мало активной, постепенно терялся аппетит и, соответственно, уменьшалась масса тела. Сотрудники зоопарка прилагали много усилий, чтобы поддержать стареющий организм медикаментозно и дать возможность ей в покое дожить свой возраст, — говорится в сообщении.

Напомним, в Костополе Ровенской области местные жители обнаружили труп льва на свалке вблизи мясокостного завода.

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