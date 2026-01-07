Ужас в ТЦК на Ивано-Франковщине: задержан сообщник начальника, который калечил людей

ГБР задержало военного из взвода охраны районного ТЦК и СП на Прикарпатье / © Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований задержало военного из взвода охраны районного ТЦК и СП в Ивано-Франковской области, который вместе с начальником пытал военнообязанных. Один из пострадавших получил настолько тяжелые травмы, что врачи были вынуждены удалить ему внутренний орган.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Работники ГБР задержали военного одного из районных ТЦК Прикарпатья, который вместе с руководством унижал и бил военнообязанных. В ноябре 2025 года правоохранители сообщили о подозрении начальнику этого же центра комплектования.

После проверки жалоб граждан на избиение, пытки и вымогательство средств в одном из ТЦК Прикарпатья, а также после официальных сообщений в СМИ, к правоохранителям начало поступать значительно большее количество заявлений от пострадавших. Люди сообщали о противоправных действиях группы военнослужащих РТЦК, которую возглавлял руководитель учреждения. В рамках досудебного расследования следователи зафиксировали многочисленные факты унижения и незаконного применения физической силы.

В частности, правоохранители установили, что военные ТЦК применили насилие к мужчине только из-за его отказа проходить флюорографическое обследование. По данным следствия, офицер вместе с солдатом вывели потерпевшего в коридор, где один из них удерживал мужчину силой, а другой нанес ему не менее пяти ударов. После этого с потерпевшего сорвали одежду и принудительно доставили в кабинет рентгенографии.

Избиение при этом не прекращалось — фигуранты также применили слезоточивый газ, распылив его потерпевшему в лицо.

В результате полученных телесных повреждений мужчина получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом вмешательстве с удалением одного из органов.

Действия руководителя и его подчиненного квалифицированы как пытки, совершенные представителем государства. Наказание за такое преступление — до 12 лет заключения.

Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без права на внесение залога.

Продолжается досудебное расследование, проверяются возможные аналогичные факты пыток людей работниками этого ТЦК.

К слову, в Одессе полиция установила двух военнослужащих Пересыпского РТЦК, которые в начале декабря избили 27-летнего защитника, освобожденного из плена в июне. Конфликт с применением силы произошел во время проверки военно-учетных документов, в результате чего пострадавший получил легкие телесные повреждения.