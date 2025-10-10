Ужас в Запорожье: мужчина вложил гранату в руки знакомой, она погибла (фото)

Фото с места преступления в Запорожье, где мужчина взорвал гранатой знакомую

В Запорожье во время конфликта 35-летний мужчина выдернул чеку из гранаты и вложил боеприпас в руки своей знакомой. Женщина погибла от полученных травм, а двое очевидцев получили осколочные ранения.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Инцидент с гранатой произошел в Заводском районе Запорожья в ночь на 8 октября. Во время ссоры со знакомой 35-летний мужчина выдернул чеку из боеприпаса и через открытую входную дверь в квартиру без всяких объяснений вложил его в руки 31-летней женщине. Граната взорвалась и женщина погибла от полученных травм.

В момент детонации рядом с женщиной в подъезде были еще два человека. Они получили осколочные ранения.

Злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей, чтобы избежать наказания. На розыск мужчины сориентировали все наряды полиции.

На месте инцидента правоохранители собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и проработали видеозаписи с камер наблюдения. Анализ собранной информации позволил в течение нескольких часов установить, разыскать и задержать фигуранта.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами и в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Фото с места преступления в Запорожье, где мужчина подорвал гранатой знакомую

Подозреваемый в убийстве женщины гранатой в Запорожье

К слову, накануне в Одессе мужчина, возмущенный шумом под домом, бросил в компанию людей несколько страйкбольных гранат. В результате взрыва пострадал сам правонарушитель. Полиция изъяла обломки и еще пять аналогичных гранат и открыла производство по статье "хулиганство".