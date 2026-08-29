Ужасающие подробности трагедии в селе Мила: основной удар пришелся на пансионат для пожилых людей

Пансионат "Добрый дом" после удара

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Большинство людей, погибших в результате удара российского беспилотника и последующей детонации боеприпасов в селе Мила Бучанского района Киевской области, были жителями пансионата для пожилых людей. На данный момент подтверждена гибель 27 постояльцев учреждения, ещё десять тел остаются неопознанными.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, которую цитирует hromadske.

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По её словам, окончательное число погибших можно будет установить только после идентификации останков, найденных спасателями на месте российской атаки.

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Журналистка hromadske Диана Буцко, побывавшая на месте трагедии, отметила в Facebook, что пансионат назывался «Добрый дом» и находился ближе всего к эпицентру взрыва. По её словам, именно на здание заведения пришёлся основной удар.

«Все, кто находился в доме, погибли», — написала журналистка.

Она также сообщила, что в целом на месте трагедии обнаружили не менее 31 тела. По её данным, ещё трое погибших были местными жителями: двое людей погибли в доме напротив пансионата, ещё один человек находился в автомобиле.

Местные жители рассказали журналистке, что слышали как минимум два взрыва. Первый, по их словам, произошёл около 20:30, после чего в течение всей ночи продолжались взрывы боеприпасов.

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По словам Буцко, жители Милой несколько месяцев назад начали замечать появление склада с боеприпасами недалеко от жилой застройки. После российского удара у местных жителей возникли вопросы относительно безопасности такого размещения.

Кроме того, журналистка напомнила об ударе по соседней Капитановке, который произошел примерно месяц назад. По её словам, тогда также существовала опасность взрыва, поскольку это село расположено недалеко от Милой.

Напомним, трагедия в Милой произошла после того, как российский дрон поразил территорию предприятия, где, по данным украинских властей, хранились взрывоопасные предметы. После удара возник масштабный пожар, а впоследствии началась вторичная детонация боеприпасов, которая вызвала мощные взрывы и повредила расположенные поблизости жилые дома.

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