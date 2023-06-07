"Ужасная атака на Каховскую ГЭС": Макрон обратился по-украински после общения с Зеленским

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что его страна выражает полную солидарность с Украиной после ужасающей атаки на Каховскую ГЭС.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Он заявил, что Франция осуждает этот ужасный акт, ставящий под угрозу население.

"Выразил Президенту Зеленскому солидарность с его народом после атаки на дамбу Каховской ГЭС. Франция осуждает этот ужасный акт, который ставит под угрозу население", — написал Макрон.

Кроме того, президент Франции заявил, что в течение ближайших часов его страна направит украинцам помощь для удовлетворения немедленных потребностей.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого рассказал о последствиях взрыва россиянами Каховской ГЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал международные организации ООН и Красного Креста немедленно приобщились к спасению людей на оккупированной части Херсонщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что взорванная российскими террористами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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