Россияне убили мать с двухлетним ребенком: ужасные детали о последствиях атаки на Одессу (фото)

Одесса

В результате ночной атаки на Одессу известно о трех погибших и по меньшей мере 15 раненых. В настоящее время 13 человек находятся в больницах.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия в Одессе

Что известно о погибших в Одессе

По словам чиновника, среди жертв — 30-летняя женщина и ее маленькая дочь в возрасте 2,6 лет, а также 53-летняя женщина.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Кипер.

Ранения разной степени тяжести получили 15 человек, среди них — беременная женщина и двое детей: семимесячный мальчик и двухлетняя девочка.

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, ожоги, травмы и отравления продуктами горения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Что известно про атаку на Одессу

Напомним, в ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела погибли три человека, среди них — ребенок. По меньшей мере, несколько пострадавших находятся в больницах: двое в тяжелом состоянии, еще несколько в средние, среди них также есть дети. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в разных районах города, в том числе многоэтажки, частные дома, детские заведения и автомобили. На местах работают коммунальные службы и оперативные штабы, идет ликвидация последствий атаки.