Россияне убили мать с двухлетним ребенком: ужасные детали о последствиях атаки на Одессу (фото)
Среди погибших из-за удара по Одессе 6 апреля — мать с ребенком.
В результате ночной атаки на Одессу известно о трех погибших и по меньшей мере 15 раненых. В настоящее время 13 человек находятся в больницах.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно о погибших в Одессе
По словам чиновника, среди жертв — 30-летняя женщина и ее маленькая дочь в возрасте 2,6 лет, а также 53-летняя женщина.
«Искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Кипер.
Ранения разной степени тяжести получили 15 человек, среди них — беременная женщина и двое детей: семимесячный мальчик и двухлетняя девочка.
У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, ожоги, травмы и отравления продуктами горения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о количестве пострадавших уточняются.
Что известно про атаку на Одессу
Напомним, в ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела погибли три человека, среди них — ребенок. По меньшей мере, несколько пострадавших находятся в больницах: двое в тяжелом состоянии, еще несколько в средние, среди них также есть дети. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в разных районах города, в том числе многоэтажки, частные дома, детские заведения и автомобили. На местах работают коммунальные службы и оперативные штабы, идет ликвидация последствий атаки.